Японский врач рассказал о тяжелых последствиях легкой формы коронавируса

Он отметил, что побочные явления от коронавируса кардинально отличаются от последствий прочих вирусных заболеваний, передает РИА Новости.

По словам японского медика, те, кто перенес заболевание бессимптомно или очень легко, могут столкнуться с тяжелыми последствиями COVID. Хирахата проанализировал собственную базу данных по 378 пациентам. По его словам, у таких людей наблюдается сразу несколько симптомов, в том числе слабость (в 97,1% случаях), подавленность или депрессивное состояние (86,8%), «туман в голове» или неспособность сконцентрироваться (83%), головная боль (77,4%), передает Ura.ru. Он заявил, что подобные негативные последствия могут сохраниться до конца жизни.

В ноябре аналогичные выводы сделали британские ученые. По их данным, симптомы у перенесших заболевание в легкой форме пациентов сохранялись достаточно долго, при этом у около 70% из них были повреждены один или несколько органов.

