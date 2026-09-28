Медведев и Рублев вышли в финал теннисного турнира АТР 250 в Ханчжоу

Представляющие Россию теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в финал турнира АТР 250, который проходит в китайском Ханчжоу, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Так, Рублев одолел в полуфинале француза Кирияна Жаке — 7:6 (7:0), 6:1. В свою очередь Медведев смог одержать победу над российским спортсменом Романом Сафиуллиным — 7:5, 6:4.

Россиянка Корнеева вышла во второй круг турнира WTA в Сеуле

Грядущий финал станет седьмым российским в истории АТР. В личных встречах на уровне АТР между Медведевым и Рублевым Медведев лидирует со счетом 7:2. В рейтинге АТР Медведев занимает шестое место, его соперник на корте и близкий друг в жизни — 24-е.

В последнем российском финале турнира АТР, который состоялся в Дубае в 2023 году, Медведев сумел одержать победу над Рублевым со счетом 6:2, 6:2.

Ранее российская спортсменка Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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