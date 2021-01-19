Юрий Стоянов рассказал о вакцинации «по блату»
Актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Стоянов в интервью НСН рассказал о своем самочувствии после вакцинации.
В России началась массовая вакцинация от коронавируса. Сообщается, что до марта прививать граждан будут преимущественно препаратом «Спутник V».
Актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Стоянов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о том, что вакцинировался «по блату» еще в начале октября.
«Скажу прямо, я сделал прививку еще в первых числах октября, сделал по блату. Никаких последствий не было, ничего плохого со мной не случилось. За это время я снялся в трех проектах, и я здоров, чего и вам желаю. Другого выхода я не вижу, никакой альтернативы у нас нет. Пожалуйста, поверьте мне, как вы верили многие годы. Нужно прививаться, ребят», – поделился он.
Тем временем, первый регион в России – Башкирия – заявил о планах ввести антиковидные паспорта для переболевших и привившихся жителей. Это будут QR-коды в мобильном приложении, которые автоматически получат жители с антителами. Предполагается, что это позволит снять ряд ограничений. Юрий Стоянов в беседе с НСН предположил, что в этом случае для россиян снова станут доступны путешествия.
«Я считаю, что это очень правильная мера, которая позволит нам, наконец-то, пересекать границы, летать и не опасаться за себя и своих близких», – сказал он.
Однако в Госдуме идею с введением ковид-паспортов раскритиковали.
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