Юрий Стоянов рассказал о вакцинации «по блату»

Актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Стоянов в интервью НСН рассказал о своем самочувствии после вакцинации.

В России началась массовая вакцинация от коронавируса. Сообщается, что до марта прививать граждан будут преимущественно препаратом «Спутник V».

Актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Стоянов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о том, что вакцинировался «по блату» еще в начале октября.

«Скажу прямо, я сделал прививку еще в первых числах октября, сделал по блату. Никаких последствий не было, ничего плохого со мной не случилось. За это время я снялся в трех проектах, и я здоров, чего и вам желаю. Другого выхода я не вижу, никакой альтернативы у нас нет. Пожалуйста, поверьте мне, как вы верили многие годы. Нужно прививаться, ребят», – поделился он.

Запись на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг откроется с 31 января

Тем временем, первый регион в России – Башкирия – заявил о планах ввести антиковидные паспорта для переболевших и привившихся жителей. Это будут QR-коды в мобильном приложении, которые автоматически получат жители с антителами. Предполагается, что это позволит снять ряд ограничений. Юрий Стоянов в беседе с НСН предположил, что в этом случае для россиян снова станут доступны путешествия.

«Я считаю, что это очень правильная мера, которая позволит нам, наконец-то, пересекать границы, летать и не опасаться за себя и своих близких», – сказал он.

Однако в Госдуме идею с введением ковид-паспортов раскритиковали.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: личный архив
ТЕГИ:Юрий СтояновКоронавирусВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры