Выкидыши и слепота. Вирусолог назвал последствия коронавируса

«Указанные японским врачом симптомы соответствуют так называемому постковидному симптому, который уже вошел в медицинскую терминологию и по нему сделана поправка в МКБ-10, в том числе и в России, внесен дополнительный код для этого синдрома», - пояснил Викулов.

Вирусолог также напомнил, с какими еще последствиями коронавирусной инфекции может столкнуться человек, который перенес это заболевание.

«Может быть долгое восстановление обоняния, изменение концентрации внимания, хроническая необъяснимая слабость, которая медленно уходит, так называемый поствирусный синдром усталости. У некоторых людей могут быть проблемы со зрением, в зависимости от тяжести течения у людей могут развиваться осложнения, в том числе поражения сердечной мышцы, миокардиты. Вирус активно воздействует на сосуды, проблемы могут возникнуть и с ними, в том числе вирус может запускать аутоиммунный антифосфолипидный синдром. В свою очередь, этот антифосфолипидный синдром связан с невынашиванием беременности. Таким образом, потенциал симптомов коронавируса весьма пестрый, и все зависит от индивидуальных особенностей и вирусной нагрузки, состояния иммунитета», - отметил Викулов.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН заявил, что пока достоверно не известно, будет ли иммунитет после вакцинации выше, чем при естественном заболевании.

