Мясников сравнил действие антител после выздоровления и вакцинации от COVID-19

Малышев также отмечал, что из-за антивирусных препаратов у переболевших может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител. Мясников уточнил, что количество антител может резко снизиться после выздоровления.

«Не надо этого бояться. Это нормально после всех вирусных заболеваний. Клетки памяти все равно остаются, и при столкновении с вирусом они начинают активно давать команду на выработку новых антител», - объяснил врач.

Он добавил, что после вакцины антитела живут примерно столько же времени, сколько после болезни. «Я не удивлюсь, если это будет дольше, но мы исходим из худшего варианта. Надо просто быть к этому готовыми», - рассказал Мясников.

По его словам, делать прививку сразу после выздоровления просто нет смысла.

«Если привиться сразу после болезни, то ничего не будет плохого, но и хорошего тоже. Иммунная система уже и так напряжена и перенапрягать ее бессмысленно», - отметил врач.

В конце декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca сможет защищать вакцинируемого от COVID-19 на два года.

