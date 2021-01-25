Мясников сравнил действие антител после выздоровления и вакцинации от COVID-19
Врач и телеведущий в эфире НСН объяснил, почему сразу после выздоровления от коронавируса прививаться не имеет смысла.
Сразу после выздоровления от коронавируса прививаться не нужно, рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, вакцинировать переболевших надо через шесть-девять месяцев.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН подтвердил, что сразу после выздоровления от коронавируса прививаться не имеет смысла.
«Мы знаем, что иммунитет будет держаться до года точно. Николай Александрович перестраховался и указал немного меньший срок», - отметил он.
Малышев также отмечал, что из-за антивирусных препаратов у переболевших может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител. Мясников уточнил, что количество антител может резко снизиться после выздоровления.
«Не надо этого бояться. Это нормально после всех вирусных заболеваний. Клетки памяти все равно остаются, и при столкновении с вирусом они начинают активно давать команду на выработку новых антител», - объяснил врач.
Он добавил, что после вакцины антитела живут примерно столько же времени, сколько после болезни. «Я не удивлюсь, если это будет дольше, но мы исходим из худшего варианта. Надо просто быть к этому готовыми», - рассказал Мясников.
По его словам, делать прививку сразу после выздоровления просто нет смысла.
«Если привиться сразу после болезни, то ничего не будет плохого, но и хорошего тоже. Иммунная система уже и так напряжена и перенапрягать ее бессмысленно», - отметил врач.
В конце декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca сможет защищать вакцинируемого от COVID-19 на два года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- СМИ: Береговой охране Китая разрешили открывать огонь по иностранным кораблям
- Собянин рассказал об участии студентов-медиков в борьбе с пандемией
- Скучно, девочки! Путин прокомментировал расследование Навального о дворце
- МИД РФ выразил протест США в связи с заявлениями о несанкционированных акциях
- Путин заявил о возможности «аккуратно снимать» ограничения по коронавирусу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru