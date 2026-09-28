При этом, если партия Вучича не получит большинство, то, как объяснила собеседница НСН, премьер-министром станет лидер «Студенческого списка».

«В «Студенческом списке» есть лидер — независимый кандидат, раньше не участвующий в политике, врач из Нови-сада. И если эта коалиция получит большинство, то, по опыту, ее номер один и станет премьер-министром. Но предсказать стопроцентную победу «Студенческого списка» пока невозможно. Скорее всего, это будут все-таки пограничные цифры, и поэтому премьер-министр еще так явно не определен. Премьер-министр в Сербии — это основная фигура. Конечно, во многом зависит от личности. Александр Вучич — самый яркий и узнаваемый политик Сербии. Но по Конституции большими правами обладает премьер-министр. Так что, если Вучич вернется на премьер-министерское место, то сохранится самой яркой политической фигурой на сербской арене», — раскрыла она.

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«Если провластная коалиция выступит достойно, с каким-то значимым количеством депутатских мандатов, скорее всего, президент тоже будет от нынешний правящей коалиции. Если расклад будет изменен, то тогда это опять будет компромиссная фигура, как и премьер-министр. Ситуация пока непредсказуемая», — раскрыла она.

Напомним, что Вучич объяснил свой уход с президентского поста необходимостью сосредоточиться на избирательной кампании. При этом прологом к политическому кризису в его карьере стала трагедия в Нови-Саде, где из-за обрушения навеса реконструированного железнодорожного вокзала погибли 16 человек. За катастрофой последовали несколько волн протестов, длившихся с конца 2024 года, после чего правительство Вучича стало распадаться, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

