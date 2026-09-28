Вучич против врача: Кто заберет кресло премьера Сербии
Полина Соколова раскрыла НСН, что сейчас у главного противника правящей партии Сербии — «Студенческого списка» — уже 45% голосов.
Основная битва на парламентских выборах в Сербии развернется между коалицией Александра Вучича и «Студенческий список». Об этом НСН рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований и ИМЭМО РАН Полина Соколова.
Александр Вучич, руководивший Сербией почти десять лет, объявил об отставке с поста президента. Нового главу государства должны избрать в течение 90 дней — до конца декабря. Сам Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах 25 октября и в случае успеха станет премьер-министром. Соколова раскрыла, кто сейчас его основной соперник.
«По опросам общественного мнения, «Студенческий список», коалиция, сформированная из протестного движения, набирает поддержку и уже достигает 40%. У коалиции, сформированной вокруг Вучича, пока больше голосов — около 45%. То есть главное соперничество будет между двумя этими коалициями — Вучича и «Студенческим списком», сформированным из 250 кандидатов. Эту коалицию поддержали некоторые оппозиционные партии, которые снялись с выборов ради того, чтобы не забирать у нее голоса», — рассказала она.
При этом, если партия Вучича не получит большинство, то, как объяснила собеседница НСН, премьер-министром станет лидер «Студенческого списка».
«В «Студенческом списке» есть лидер — независимый кандидат, раньше не участвующий в политике, врач из Нови-сада. И если эта коалиция получит большинство, то, по опыту, ее номер один и станет премьер-министром. Но предсказать стопроцентную победу «Студенческого списка» пока невозможно. Скорее всего, это будут все-таки пограничные цифры, и поэтому премьер-министр еще так явно не определен. Премьер-министр в Сербии — это основная фигура. Конечно, во многом зависит от личности. Александр Вучич — самый яркий и узнаваемый политик Сербии. Но по Конституции большими правами обладает премьер-министр. Так что, если Вучич вернется на премьер-министерское место, то сохранится самой яркой политической фигурой на сербской арене», — раскрыла она.
Также Соколова рассказала, как исход парламентских выборов повлияет на выборы президента в декабре.
«Если провластная коалиция выступит достойно, с каким-то значимым количеством депутатских мандатов, скорее всего, президент тоже будет от нынешний правящей коалиции. Если расклад будет изменен, то тогда это опять будет компромиссная фигура, как и премьер-министр. Ситуация пока непредсказуемая», — раскрыла она.
Напомним, что Вучич объяснил свой уход с президентского поста необходимостью сосредоточиться на избирательной кампании. При этом прологом к политическому кризису в его карьере стала трагедия в Нови-Саде, где из-за обрушения навеса реконструированного железнодорожного вокзала погибли 16 человек. За катастрофой последовали несколько волн протестов, длившихся с конца 2024 года, после чего правительство Вучича стало распадаться, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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