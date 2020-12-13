В Роспотребнадзоре раскрыли типичные последствия коронавируса
Ухудшение памяти, частые головокружения и слабость – наиболее частые последствия, которые встречаются у переболевших COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная РИА Новости.
«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — цитируют эпидемиолога «Известия».
По словам Пшеничной, у отдельных пациентов также наблюдается тахикардия, головные боли, головокружения, чувство жжения в груди. Эпидемиолог рекомендовала после перенесенного коронавируса пройти реабилитацию и не выходить на работу сразу после выздоровления.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в интервью НСН предупредил, что подъём заболеваемости после новогодних праздников — дело обычное, но в этом году к гриппу и добавился коронавирус.
«Ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад», - отмечал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru