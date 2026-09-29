Папа римский выступил с обращением к России и Украине

Папа римский Лев XIV в ходе общения с журналистами своего пресс-пула по пути из Франции обратился к Украине и России, сообщает ТАСС.

По словам понтифика, задача церкви — продвижение мирных ценностей. Папа римский призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского приступить к диалогу за столом переговоров.