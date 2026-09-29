Папа римский выступил с обращением к России и Украине
Папа римский Лев XIV в ходе общения с журналистами своего пресс-пула по пути из Франции обратился к Украине и России, сообщает ТАСС.
По словам понтифика, задача церкви — продвижение мирных ценностей. Папа римский призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского приступить к диалогу за столом переговоров.
Лев XIV отметил, что это необходимо для того, чтобы «найти пути решения этих проблем без продолжения войн, которые больше не имеют смысла».
Ранее доцент кафедры дипломатии МГИМО Роман Райнхардт заявил, что бывший премьер Венгрии Виктор Орбан и папа римский Лев XIV гипотетически могли бы выступить посредниками в переговорах между Евросоюзом и Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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