Раскрыты побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
Слабость, сонливость, ломота в теле, кратковременное повышение температуры, озноб - эти симптомы могут наблюдаться у привившихся от коронавируса, сообщила в эфире «Первого канала» главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
По ее словам, это естественная реакция организма на введенный препарат. Как отмечает эксперт, побочные эффекты сохраняются около суток после вакцинации от COVID-19.
В отдельных случаях у привившихся поднимается температура выше 39 градусов. В этом случае рекомендуется принять таблетку парацетамола.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН подтвердил, что сразу после выздоровления от коронавируса прививаться не имеет смысла.
«Мы знаем, что иммунитет будет держаться до года точно. Николай Александрович перестраховался и указал немного меньший срок», - отметил он.
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