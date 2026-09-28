Хакеры заполучили данные клиентов «Додо Пиццы»

Хакеры совершили кибератаку на российскую сеть быстрого питания «Додо Пицца». Об этом в своем официальном Telegram-канале заявили представители компании.

Представители «Додо Пиццы» заявили, что в распоряжении хакеров могли оказаться личные данные части клиентов, а именно их адреса, имена, даты рождений, телефоны, составы заказов и адреса электронной почты. «Платежные данные мы не храним — они в безопасности», — заверили в компании.

Хакеры атаковали портал промышленных технологий «Ростеха»

Сеть быстрого питания уже сообщила о случившемся в Роспотребнадзор, над исправлением ситуации трудится компания информационной безопасности.

Ранее портал промышленных технологий «Ростеха» подвергся кибератаке. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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