Хакеры заполучили данные клиентов «Додо Пиццы»

Хакеры совершили кибератаку на российскую сеть быстрого питания «Додо Пицца». Об этом в своем официальном Telegram-канале заявили представители компании.

Представители «Додо Пиццы» заявили, что в распоряжении хакеров могли оказаться личные данные части клиентов, а именно их адреса, имена, даты рождений, телефоны, составы заказов и адреса электронной почты. «Платежные данные мы не храним — они в безопасности», — заверили в компании.