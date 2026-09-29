Космический корабль Starship Илона Маска взорвался при посадке на воду

Космический корабль Starship корпорации SpaceX американского предпринимателя Илона Маска взорвался по окончании первого орбитального полета при посадке на воду. Запись инцидента в соцсети X транслировала компания SpaceX.

Корабль начал погружение в океан, успешно приняв вертикальное положение. Взрыв произошел, когда двигатели космического аппарата вскрылись под водой. На видео были запечатлены огненный гриб над водой и фрагменты Starship.

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Напомним, SpaceX ранее запустила 700-ю ракету семейства Falcon.

Ранее ракета миллиардера и основателя американской корпорации Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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