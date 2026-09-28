Кроме того, российская сторона добавила, что на фоне роста военной активности НАТО у российских границ позиция Москвы была донесена до МИД Бельгии и Международного секретариата НАТО.

Вблизи западных границ России расширяются инициативы, направленные якобы на сдерживание некой «российской угрозы». Эти действия, в частности, включают в себя проведение масштабных учений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все необходимое для защиты Калининградской области на фоне призывов НАТО усилить учения на границе с российским регионом.

