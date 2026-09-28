Россия обратилась к НАТО на фоне заявлений о блокаде Калининградской области
Действия Североатлантического альянса вблизи Калининградской области увеличивают возможность прямого вооруженного столкновения. Об этом посольство России в Бельгии заявило в своем комментарии, адресованном МИД Бельгии и НАТО.
«Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения для защиты территории в случае попыток стран НАТО изолировать Калининградскую область», — отмечается в заявлении российского посольства.
Кроме того, российская сторона добавила, что на фоне роста военной активности НАТО у российских границ позиция Москвы была донесена до МИД Бельгии и Международного секретариата НАТО.
Вблизи западных границ России расширяются инициативы, направленные якобы на сдерживание некой «российской угрозы». Эти действия, в частности, включают в себя проведение масштабных учений.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все необходимое для защиты Калининградской области на фоне призывов НАТО усилить учения на границе с российским регионом.
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