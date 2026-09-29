В России заявили о начале сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

По словам Чуланова, в группу риска входят беременные женщины, дети младше пяти лет, люди старше 60 лет, а также пациенты с иммуносупрессией, ожирением и хроническими заболеваниями эндокринной системы, сердца и легких.

Ранее ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов объяснил, почему сотрудника, пришедшего на работу с кашлем и насморком, нельзя отправить болеть домой. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

