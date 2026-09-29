В России заявили о начале сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями начался в России. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщило РИА Новости.
В частности, фиксируется рост заболеваемости гриппом, подчеркнул специалист.
По словам Чуланова, в группу риска входят беременные женщины, дети младше пяти лет, люди старше 60 лет, а также пациенты с иммуносупрессией, ожирением и хроническими заболеваниями эндокринной системы, сердца и легких.
Ранее ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов объяснил, почему сотрудника, пришедшего на работу с кашлем и насморком, нельзя отправить болеть домой. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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