В России заявили о начале сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями начался в России. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщило РИА Новости.

В частности, фиксируется рост заболеваемости гриппом, подчеркнул специалист.

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По словам Чуланова, в группу риска входят беременные женщины, дети младше пяти лет, люди старше 60 лет, а также пациенты с иммуносупрессией, ожирением и хроническими заболеваниями эндокринной системы, сердца и легких.

Ранее ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов объяснил, почему сотрудника, пришедшего на работу с кашлем и насморком, нельзя отправить болеть домой. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдоровьеГриппОРВИ

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