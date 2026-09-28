Режим ЧС ввели из-за взрыва на производстве в Ярославской области

Региональный режим чрезвычайной ситуации был введен в Переславль-Залесском муниципальном округе в связи со взрывом на производстве пиротехники в населенном пункте Кубринск. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сейчас на месте происшествия работает комиссия, состоящая из представителей МЧС, полиции, Следственного комитета России и правительства области. Евраев добавил, что в связи с происшествием был создан оперативный штаб.