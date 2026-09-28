Режим ЧС ввели из-за взрыва на производстве в Ярославской области

Региональный режим чрезвычайной ситуации был введен в Переславль-Залесском муниципальном округе в связи со взрывом на производстве пиротехники в населенном пункте Кубринск. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сейчас на месте происшествия работает комиссия, состоящая из представителей МЧС, полиции, Следственного комитета России и правительства области. Евраев добавил, что в связи с происшествием был создан оперативный штаб.

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Губернатор подчеркнул, что открытое горение удалось локализовать, проливка помещений продолжается.

Большая часть Кубринска осталась без электроснабжения. Для восстановления работы социальных объектов специалисты привозят генераторы, а возобновлением электроснабжения занимаются аварийные бригады.

Согласно данным МЧС России, количество погибших в результате происшествия выросло до 14, сообщается также об одном пострадавшем. Психологи работают с семьями погибших. Кроме того, пункты временного размещения развернуты на базе поликлиник в Нагорье и Кубринске.

Ранее МЧС России сообщило, что к борьбе с огнём привлечены более 100 человек, а также 40 единиц техники.

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ФОТО: ТАСС
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