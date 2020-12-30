Голикова рассказала, сколько дней не употреблять алкоголь после вакцинации
При вакцинации от коронавируса следует отказаться от алкоголя на несколько дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Россиянам, которые сделают себе прививку от COVID-19, нужно не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после.
«Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», - сказала вице-премьер.
Тем временем, употребление алкоголя, наркотиков и табака увеличивает риск заразиться коронавирусом. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в ходе пресс-конференции.
Медик также отметил, что все эти факторы приводят к тому, что болезнь протекает сложнее. По словам Брюна, это «совершенно определённо».
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