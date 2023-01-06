Рука милосердия? Украина отвергла рождественское перемирие с Россией
Путин поручил установить режим прекращения огня на Украине в Рождество и призвал к этому киевские власти, однако руководство Украины отвергло предложение и настаивает на полном выводе российских войск.
Российские войска по поручению президента РФ Владимира Путина получили указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Об этом сообщило Минобороны России.
«В соответствие с поручением Президента России Министром обороны в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в заявлении.
Так, 5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, чтобы «православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова». После этого Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу установить режим прекращения огня на Украине и призвал к этому киевские власти.
РЕАКЦИЯ УКРАИНЫ
Вечером 5 января президент Украины Владимир Зеленский в обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта. Зеленский считает, что Россия якобы хочет «использовать Рождество как передышку», чтобы затем продолжить боевые действия «с новой силой».
В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал анонсированный Москвой режим прекращения огня «банальной уловкой» и счел, что в этом решении «нет ни малейшего желания» прекратить конфликт на Украине. По его словам, на любые перемирия Киев согласится только после вывода российских войск.
«Не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства России», — цитирует Подоляка УНИАН.
Вечером того же дня последовало и официальное заявление главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В эфире «24-го канала» он указал, что Украина «не будет вести никаких переговоров» с Россией о рождественском перемирии.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что подобное перемирие между Россией и Украиной опасно, поскольку для Киева такого праздника не существует, а остановка боевых действий навредит продвижению российских войск.
«Я откровенно не вижу никаких условий для перемирия. Первое и самое главное, что украинский народ предал православие. Он от него отказался. Он не празднует Рождество 7 января. Они перенесли его на 25 декабря. Разгромили свои храмы, уничтожили священников. Поэтому ни о каком рождественском перемирии не может идти речи», — приводит URA.RU слова Андрея Гурулева.
Со своей стороны, депутат Госдумы Виктор Соболев отметил, что перемирие с Украиной на Рождество может привести к большим потерям российских военных.
«Хоть и медленно, но идет наступление на донецком направлении. Мы сейчас перемирие объявим, а затем будем наступать с потерями в 2-3 раза больше», — сказал Соболев в разговоре с URA.RU.
А первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отказом от рождественского режима прекращения огня в зоне спецоперации Киев подтверждает, что готов жертвовать своими людьми в угоду геополитическим играм западных стран.
«Еще одно напоминание о том, с кем мы сражаемся на Украине, ― с безжалостными националистами-преступниками, которые готовы пожертвовать своей страной и своим населением ради западных геополитических игр, у которых нет уважения к святыням», ― подчеркнул Полянский в своем Twitter.
В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти отвергли «руку христианского милосердия на Великий Праздник». Он отметил, что большинство российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, «спокойно выдохнуло», услышав отказ Украины прекращать огонь на Рождество.
«Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители ее отвергли. Свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами», ― написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано скептически оценил предложение российской стороны установить рождественское перемирие на Украине. По его словам, односторонняя инициатива России не умаляет того факта, что РФ «нарушает Устав ООН и международное право». А президент США Джо Байден назвал попыткой «найти немного кислорода» объявленный Путиным режим прекращения огня, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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