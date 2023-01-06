Рука милосердия? Украина отвергла рождественское перемирие с Россией

«В соответствие с поручением Президента России Министром обороны в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в заявлении.

Так, 5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, чтобы «православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова». После этого Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу установить режим прекращения огня на Украине и призвал к этому киевские власти.

РЕАКЦИЯ УКРАИНЫ

Вечером 5 января президент Украины Владимир Зеленский в обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта. Зеленский считает, что Россия якобы хочет «использовать Рождество как передышку», чтобы затем продолжить боевые действия «с новой силой».