Путин отметил фильм «Черный шелк»
Президент России Владимир Путин отметил влияние культуры на отношения между государствами. В пример российский лидер привел российско-китайский фильм «Черный шелк».
«Вы упомянули про "Красный шелк", и сейчас вот "Черный шелк" выходит. Наши ведущие коллективы, музыканты, театральные деятели постоянно обмениваются друг с другом. Это очень сильно сближает людей и повышает уровень доверия между государствами», — сказал он, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Антона Золотницкого.
Российский президент также отметил, что товарооборот России и Китая в 2026 году может подойти к рекордной планке в 280 миллиардов долларов, а поток туристов растет в обе стороны.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сказал НСН, что президент страны крайне редко публично высказывается о фильмах, поэтому слова Владимира Путина повысили интерес к картине «Рождение империи».
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