«Вы упомянули про "Красный шелк", и сейчас вот "Черный шелк" выходит. Наши ведущие коллективы, музыканты, театральные деятели постоянно обмениваются друг с другом. Это очень сильно сближает людей и повышает уровень доверия между государствами», — сказал он, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Антона Золотницкого.

Российский президент также отметил, что товарооборот России и Китая в 2026 году может подойти к рекордной планке в 280 миллиардов долларов, а поток туристов растет в обе стороны.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сказал НСН, что президент страны крайне редко публично высказывается о фильмах, поэтому слова Владимира Путина повысили интерес к картине «Рождение империи».

