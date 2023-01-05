Аналитик заявил, что Украина готовит масштабное наступление зимой
Аналитик Атлантического совета (Atlantic Council) Питер Дикинсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к масштабному наступлению зимой, сообщает Euronews.
По его мнению, украинские войска стали экономить боеприпасы, с целью нанести удар до того, как промёрзнет земля.
Эксперт добавил, что Киеву необходимо сохранить успешный импульс наступательных операций осени и достичь перелома в боевых действиях, и от успеха этого наступления будет зависеть судьба дальнейшей международной поддержки для Украины.
Ранее начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия и провести наступление, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- В Ватикане похоронили почётного папу римского Бенедикта XVI
- В ДНР заявили, что группы западных спецподразделений едут на Украину под видом наёмников
- Аналитик заявил, что Украина готовит масштабное наступление зимой
- Абрамченко озвучила причины мирового продовольственного кризиса
- На Украине сообщили о падении ВВП в 2022 году на 30,4 процента
- Лукашенко призвал ускорить строительство белорусских портов в России
- Два человека погибли при пожаре в производственном здании в Петербурге
- Столтенберг: Опасно недооценивать Россию
- Анкара сообщила о телефонном разговоре Эрдогана с Путиным
- В МИД Франции не исключили телефонного разговора Макрона с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru