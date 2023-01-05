Аналитик заявил, что Украина готовит масштабное наступление зимой

По его мнению, украинские войска стали экономить боеприпасы, с целью нанести удар до того, как промёрзнет земля.

Эксперт добавил, что Киеву необходимо сохранить успешный импульс наступательных операций осени и достичь перелома в боевых действиях, и от успеха этого наступления будет зависеть судьба дальнейшей международной поддержки для Украины.

Ранее начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия и провести наступление, сообщает RT.

