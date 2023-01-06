Минобороны: Российские войска по поручению Путина прекратят огонь на Украине на Рождество

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны конфликта на Украине объявить перемирие в Рождественский сочельник и день Рождества, чтобы верующие могли посетить службы, напоминает RT. Президент России Владимир Путин учел обращение предстоятеля Русской православной церкви и поручил ввести 36-часовой режим прекращения огня.

«В соответствие с поручением Президента Российской Федерации Министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — отмечается в заявлении Минобороны.

Между тем в Киеве отказались от предложения Москвы о перемирии, пишет Ura.ru. По словам президента Украины Владимира Зеленского, под предлогом временного прекращения огня Россия якобы готовится к новым наступательным действиям.

