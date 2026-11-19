По его словам, все заявления о неких «нападениях на Европу» - это «политическая диарея», которую необходимо прекращать».

«Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь», - цитирует главу российского государства RT.

Ранее Путин указал, что США настойчиво просят Москву согласиться с участием европейцев в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

