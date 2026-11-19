Путин назвал «политической диареей» заявления о планах России напасть на Европу
Москва не готовится ни к какой войне с Европой в 2030 году. Об этом на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с лидерами Китая и США заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, все заявления о неких «нападениях на Европу» - это «политическая диарея», которую необходимо прекращать».
«Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь», - цитирует главу российского государства RT.
Ранее Путин указал, что США настойчиво просят Москву согласиться с участием европейцев в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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