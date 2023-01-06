В своей совместной работе специалисты назвали украинский кризис американской прокси-войной. По мнению экспертов, президент Украины Владимир Зеленский руководит сильно разрушенной страной с огромными долгами.

Кроме того, Геро и Ритц подчеркнули, что Киев политически полностью зависит от США, отмечает РЕН ТВ. Как указали эксперты, дальнейшая поддержка Украины Европой приведет к разрушению Евросоюза и перезагрузке отношений с Россией.

По данным Junge Freiheit, работа внешнеполитических экспертов опровергла принятые на Западе положения.

«Они осмелились сделать это и теперь, предсказуемо и логично, оказались в социальной изоляции», — отмечается в материале.

