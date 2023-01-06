Немецкие эксперты обвинили США в эскалации на Украине
Немецкие внешнеполитические эксперты Ульрике Геро и Хауке Ритц обвинили США в эскалации на Украине. Об этом пишет газета Junge Freiheit.
В своей совместной работе специалисты назвали украинский кризис американской прокси-войной. По мнению экспертов, президент Украины Владимир Зеленский руководит сильно разрушенной страной с огромными долгами.
Кроме того, Геро и Ритц подчеркнули, что Киев политически полностью зависит от США, отмечает РЕН ТВ. Как указали эксперты, дальнейшая поддержка Украины Европой приведет к разрушению Евросоюза и перезагрузке отношений с Россией.
По данным Junge Freiheit, работа внешнеполитических экспертов опровергла принятые на Западе положения.
«Они осмелились сделать это и теперь, предсказуемо и логично, оказались в социальной изоляции», — отмечается в материале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Немецкие эксперты обвинили США в эскалации на Украине
- В Минобороны Украины обвинили «подстрекателей» в плохой дисциплине ВСУ
- Байден: Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе
- Назван способ получить две пенсии сразу
- Антонов: В США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»
- Нилов: В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ
- В России 2022 год стал одни из самых теплых за всю историю метеонаблюдений
- Бывший председатель правительства Дагестана погиб в автоаварии в Махачкале
- Число пострадавших в автоаварии в Москве увеличилось до восьми
- Пушков: Слова Байдена о помощи Киеву - подтверждение того, что Запад воюет с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru