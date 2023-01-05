Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января», — отмечается в сообщении.

Как указал патриарх, перемирие необходимо, чтобы православные христиане могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества.

Между тем бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе спрогнозировал сроки прекращения огня на Украине: по мнению экс-военного, перемирие наступит в течение 2023 года.

