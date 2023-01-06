«Меньше проблем»: Медведев оценил отказ Киева от рождественского перемирия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказ Украины от рождественского перемирия в зоне спецоперации, отметив, что решение противника принесет «меньше проблем и лукавства».

Минобороны: Российские войска по поручению Путина прекратят огонь на Украине на Рождество

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести 36-часовой режим прекращения огня в рамках боевых действий на Украине. Минобороны РФ объявило, что войскам указано соблюдать режим тишины с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Однако Киев отверг предложение Москвы об установлении перемирия, пишет RT.

Как отметил Медведев, украинцам протянули «руку христианского милосердия на Великий Праздник», от которой киевский режим отказался. По мнению политика, большинство российских военных «спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество».

«Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияУкраинаДмитрий Медведев
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