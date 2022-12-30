Военные эксперты назвали сценарии развития спецоперации в 2023 году
Действия российской армии в 2023 году будут носить наступательный характер, она значительно усилилась подошедшими резервами и мобилизованными. Такое мнение выразил военный эксперт Владимир Литовкин в разговоре с «Вечерней Москвой».
По его словам, среди основных направлений наступления российской армии будет Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск. В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что в 2023 году произойдет эскалация международной напряженности. По его мнению, военные конфликты могут возникнуть не только на Украине, но и в других регионах. В частности, в Балтике и Средней Азии.
Со своей стороны, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что планы проведения зимне-весенней кампании спецоперации никто не раскроет. Однако он также выразил уверенность, что в 2023 году российская армия будет наступать.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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