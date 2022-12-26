Военный эксперт: армия РФ готовится к новому этапу спецоперации на Украине

«По самым скромным подсчетам встреча продолжалась около 10 часов. Это говорит, что нас ждет серьезный этап спецоперации. Основной план – зимняя кампания», - считает Шурыгин.

Владимир Путин 16 декабря ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. В Кремле заявили, что президент провел там весь день, заслушал доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что в появлении президента в штабе объединенной группировки войск СВО нет ничего необычного. При этом планы российской армии пойти в наступление после Нового года, как он полагает, не связаны с визитом Путина к военным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



