Военный эксперт: армия РФ готовится к новому этапу спецоперации на Украине
Российская армия, вероятно, готовится к новому серьезному этапу спецоперации на Украине. Такое мнение высказал в передаче «Соловьев Live» военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин «никогда просто так не посещает» зону СВО. По мнению Шурыгина, это была инспекция «перед тем как».
«По самым скромным подсчетам встреча продолжалась около 10 часов. Это говорит, что нас ждет серьезный этап спецоперации. Основной план – зимняя кампания», - считает Шурыгин.
Владимир Путин 16 декабря ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. В Кремле заявили, что президент провел там весь день, заслушал доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что в появлении президента в штабе объединенной группировки войск СВО нет ничего необычного. При этом планы российской армии пойти в наступление после Нового года, как он полагает, не связаны с визитом Путина к военным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru