Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста восстановлено
Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. Об этом сообщает министерство транспорта РФ.
В ведомстве указали, что поезд «Таврия» № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань.
Железнодорожное движение было приостановлено на Крымском мосту после атаки БПЛА, произошедшей ночью 19 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее указал, что железнодорожники «прилагают героические усилия для ликвидации последствий атаки». Также он пообещал, что движение поездов будет восстановлено ориентировочно с 16:00 мск четверга.
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