Путин: У России нет желания продолжать вооруженный конфликт на Украине
У России никакого желания продолжать вооруженный конфликт на Украине. Как пишет RT, об этом заявил российский президент Владимир Путин.
В ходе пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с лидерами США и КНР он отметил, что в настоящее время вопрос в решениях украинской стороны.
Путин указал, что для завершения конфликта Киеву следует «согласиться с теми компромиссами, которые были предложены ещё до Анкориджа американцами».
«Мы с ними согласились, и теперь дело за Украиной», - сказал президент РФ.
Ранее Путин заявил, что хотел бы вечного мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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