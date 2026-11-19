В ходе пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с лидерами США и КНР он отметил, что в настоящее время вопрос в решениях украинской стороны.

Путин указал, что для завершения конфликта Киеву следует «согласиться с теми компромиссами, которые были предложены ещё до Анкориджа американцами».

«Мы с ними согласились, и теперь дело за Украиной», - сказал президент РФ.

Ранее Путин заявил, что хотел бы вечного мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

