Путин оценил вероятность участия европейцев в переговорах по Украине
19 ноября 202615:42
Александра Веснина
США настойчиво просят согласиться с участием европейцев в переговорах по Украине, но европейские лидеры говорят о подготовке к войне, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент РФ отметил, что обсуждать вопросы безопасности, в том числе в Европе, без ее стран бессмысленно.
«России нужно понять, с чем Европа придет на переговоры», — подчеркнул он.
Ранее Путин назвал бессмысленными попытки «подвинуть» Россию в вопросах территориального характера, напоминает RT.
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