Путин сообщил, что Трамп вновь пригласил его на саммит G20
19 ноября 202615:51
Александра Веснина
Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен главе Белого дома Дональду Трампу за приглашение на G20.
Окончательное решение об участии в саммите не принято, однако Россия в любом случае направит делегацию высокого уровня, заверил российский лидер.
«У нас пока решение не принято, но в любом случае спасибо американской стороне за приглашение», — отметил глава государства, выступая на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил, что решение о поездке Путина на G20 можно принять за 15 минут, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков рассказал о подготовке нового обмена пленными
- Экс-первый замглавы Минобороны Цаликов получил 10 лет колонии за коррупцию
- «Это концептуальная акция»: Зачем Богомолов выйдет на сцену БДТ в образе «Черта»
- «Сели на якорь»: Банкиры о нехватке наличных при снижении ставки ЦБ
- Путин назвал «политической диареей» заявления о планах России напасть на Европу
- Путин отметил фильм «Черный шелк»
- Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста восстановлено
- Путин: У России нет желания продолжать вооруженный конфликт на Украине
- Путин сообщил, что Трамп вновь пригласил его на саммит G20
- Три человека погибли при ударе ВСУ по Саратовской области