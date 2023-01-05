Начало диалога? Эрдоган призвал Путина закончить спецоперацию на Украине
Турция стремится как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, однако Россия готова к переговорам лишь в случае выполнения Киевом ранее озвученных требований российской стороны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал к скорейшему одностороннему прекращению огня на Украине и урегулированию кризиса мирным путем. Об этом сообщило агентство Anadolu.
«Он (Эрдоган – ред. НСН) подчеркнул, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий», — говорится в сообщении.
Эрдоган также напомнил, что переговоры дали положительный результат по созданию зернового коридора, обмену пленными, обеспечению безопасности Запорожской АЭС.
Отмечается, что в ходе разговора президенты помимо ситуации на Украине также обсудили двусторонние отношения и Сирию. Таким образом, Эрдоган заявил о необходимости принятия руководством страны политических шагов для нормализации отношений.
В свою очередь Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом заявил о готовности Москвы к диалогу по Украине при условии выполнения Киевом ранее озвученных требований российской стороны.
«В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также отмечается, что в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины российский лидер подчеркнул деструктивную роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания.
Так, турецкий лидер неоднократно предлагал посреднические усилия Турции для урегулирования конфликта на Украине. В конце марта 2022 года Стамбул был площадкой для одного из раундов переговоров Москвы и Киева. Кроме того, Эрдоган предлагал устроить в Турции встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Эрдоган также способствовал обмену пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинского политика Виктора Медведчука.
Между тем Украина также заявляет о готовности закончить конфликт, но лишь на своих условиях. Президент Украины Владимир Зеленский в декабре отмечал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров, однако он не видит в этом смысла. Также он озвучил три шага для прекращения конфликта. Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Второй — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Третьим шагом, по мнению президента Украины, должно быть выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя «шаги к миру», заявлял, что они ведут к продолжению боевых действий. По его словам, украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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