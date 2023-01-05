Начало диалога? Эрдоган призвал Путина закончить спецоперацию на Украине

«Он (Эрдоган – ред. НСН) подчеркнул, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий», — говорится в сообщении.

Эрдоган также напомнил, что переговоры дали положительный результат по созданию зернового коридора, обмену пленными, обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

Отмечается, что в ходе разговора президенты помимо ситуации на Украине также обсудили двусторонние отношения и Сирию. Таким образом, Эрдоган заявил о необходимости принятия руководством страны политических шагов для нормализации отношений.