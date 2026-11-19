На пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с лидерами КНР и США он отметил, что это также касается и территорий.

«Бессмысленно... искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда не передвинемся. Имею в виду в том числе и вопросы территориального характера», - сказал глава российского государства.

Ранее Путин заявил, что освобождение Донецкой народной республики (ДНР) остаётся одной из главных задач, стоящих перед российской армией в рамках СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

