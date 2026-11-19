Путин указал на бессмысленность попыток «подвинуть» Россию в плане территорий
Искать возможность «подвинуть» Россию туда, чем занимаются «некоторые партнеры по переговорам», бессмысленно. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с лидерами КНР и США он отметил, что это также касается и территорий.
«Бессмысленно... искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда не передвинемся. Имею в виду в том числе и вопросы территориального характера», - сказал глава российского государства.
Ранее Путин заявил, что освобождение Донецкой народной республики (ДНР) остаётся одной из главных задач, стоящих перед российской армией в рамках СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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