Зеленский отверг объявленное Москвой предложение о перемирии
Украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram отверг предложение России о рождественском перемирии.
Глава государства назвал это «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта.
«Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных», — заявил президент Украины.
Зеленский отметил, что Москва использует это как «передышку», чтобы продолжить боевые действия «с новой силой».
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские власти не воспринимают всерьез предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне спецоперации на рождественские праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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