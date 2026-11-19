Три человека погибли при ударе ВСУ по Саратовской области
В результате удара ВСУ зафиксированы повреждения на территории Красноармейского района Саратовской области. Об этом в своём канале в «Максе» заявил губернатор региона Роман Бусаргин.
«По уточненным данным... погибло 3 человека, два человека получили ранения», - написал он.
Глава области добавил, что повреждены объекты гражданской инфраструктуры, на место происшествия направлены все оперативные службы.
Ранее обломки БПЛА рухнули на пятиэтажный жилой дом в поселке городского типа Энем в республике Адыгея, пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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