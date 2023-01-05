Путин поручил прекратить огонь на Украине на Рождество

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что поручение было дано с учётом обращения Святейшего Патриарха Кирилла, а также в связи с тем, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие.

«Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», - добавили в пресс-службе.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до конца суток 7 января, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРождествоВладимир Путин
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