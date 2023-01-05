Путин поручил прекратить огонь на Украине на Рождество

Отмечается, что поручение было дано с учётом обращения Святейшего Патриарха Кирилла, а также в связи с тем, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие.

«Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», - добавили в пресс-службе.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до конца суток 7 января, сообщает RT.