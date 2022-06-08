«Российская семья волей народа?»: Запорожье и Херсон готовят к референдуму

Также она сообщила о визите первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко в город. Данильченко отметила, что он выразил благодарность руководству региона за то, что «город живет мирной жизнью».

При этом чиновница рассказала, что школы Мелитополя с 1 сентября перейдут на обучение на русском языке и пятибалльную систему оценки. Кроме того, жителям Запорожской области начнут выдавать российские паспорта в День России 12 июня.

Так, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах были сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Позднее области начали объявлять о планах стать российскими субъектами.