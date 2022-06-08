«Российская семья волей народа?»: Запорожье и Херсон готовят к референдуму
Чиновники Мелитополя начали подготовку к референдуму по вхождению в состав России, при этом эксперты уверяют, что он может состояться до конца лета.
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко 8 июня заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией. По ее словам, будущее области с «едино с Российской Федерацией».
Также она сообщила о визите первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко в город. Данильченко отметила, что он выразил благодарность руководству региона за то, что «город живет мирной жизнью».
При этом чиновница рассказала, что школы Мелитополя с 1 сентября перейдут на обучение на русском языке и пятибалльную систему оценки. Кроме того, жителям Запорожской области начнут выдавать российские паспорта в День России 12 июня.
Так, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах были сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Позднее области начали объявлять о планах стать российскими субъектами.
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Дмитрий Мурадов 11 мая заявлял, что южные регионы Украины, занятые российскими войсками, станут частью России «волей самого народа». При этом он отмечал, что государство уже не сможет остаться «в том виде», в каком существовало.
Позднее, 18 мая, во время поездки в Мелитополь вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что видит будущее Запорожской области «в российской семье». По его словам, украинская область должна быть максимально интегрирована с Россией.
«Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», — говорил Хуснуллин.
При этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов говорил, что единственный путь развития региона предполагает вхождение в состав России на правах полноценного региона. Он указал на необходимость интегрироваться с Россией именно без образования Запорожской народной республики.
Еще до конца неизвестно, когда и при каких обстоятельствах пройдут референдумы в Запорожской, Херсонской областях и Донбассе. Однако член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков 1 июня заявлял, что они могут состояться в течение этого года. При этом сенатор высказал мнение, что эти регионы смогут самостоятельно обеспечить свое восстановление, так как эти территории — бюджетообразующие области.
В свою очередь политолог Сергей Марков допускал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что референдумы по присоединению к России Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, могут пройти после окончания военной операции, где-то к концу лета.
«Референдумы могут пройти после окончания военной операции. По моей оценке, это будет где-то к концу лета, но пока ход этой операции предсказывать трудно», - говорил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предупреждал, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой, если на занятых российскими силами территориях будут проведены референдумы.
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