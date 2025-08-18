В Киеве подорвали военный пикап

Военный автомобиль взорван на стоянке в жилом массиве в Подольском районе Киева. Об этом сообщила городская госадминистрация.

По данным властей, взрыв прогремел на парковке у жилого дома на пассажирском сиденье пикапа, выкрашенного под военный. По предварительным данным, детонация произошла при приближении владельца к машине.

«Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался», - указано в сообщении.

Ранее на одной из улиц Одессы взорвался припаркованный автомобиль с военным, предположительно, водитель выжил, пишет 360.ru.

