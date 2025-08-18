В Киеве подорвали военный пикап
18 августа 202509:53
Военный автомобиль взорван на стоянке в жилом массиве в Подольском районе Киева. Об этом сообщила городская госадминистрация.
По данным властей, взрыв прогремел на парковке у жилого дома на пассажирском сиденье пикапа, выкрашенного под военный. По предварительным данным, детонация произошла при приближении владельца к машине.
«Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался», - указано в сообщении.
Ранее на одной из улиц Одессы взорвался припаркованный автомобиль с военным, предположительно, водитель выжил, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп и Зеленский проведут часовую встречу в Вашингтоне
- В Киеве подорвали военный пикап
- В Тюмени Ан-24 выкатился за пределы ВПП
- Яблочный Спас – 2025: Традиции праздника, народные приметы и запреты
- Деятельность немецкой EVZ признали нежелательной в России
- В Стамбуле в ДТП с автобусом погибли три человека
- Жительница Чувашии выиграла в лотерею 33 млн рублей
- Пять уступок и Донбасс: Что обсудит Трамп с Зеленским и «делегацией капитуляции»
- При ЧП в Рязанской области погибли 20 человек
- Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет семейного счастья
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru