Нидерланды не будут участвовать во встрече Зеленского и Трампа
Нидерланды отказались от участия во встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр королевства Дик Схоф, передает газета Algemeen Dagblad.
По словам премьера, на встрече будут присутствовать партнеры Нидерландов по «коалиции желающих», эти европейские лидеры смогут представить позицию королевства.
Кроме того, Схоф высказался о возможных гарантиях безопасности, которые Нидерланды могут предложить Киеву. Этот вопрос серьезно рассмотрят «сначала на уровне кабинета министров, а затем в парламенте».
Ранее стало известно, что Зеленский и Трамп проведут часовую встречу 18 августа в 20:15 мск, напоминает РЕН ТВ.
