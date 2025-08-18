В Стамбуле в ДТП с автобусом погибли три человека

Три человека погибли в результате аварии с междугородним автобусом в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении властей провинции.

Транспортное средство следовало из Токата в Текирдаг, в нем находились 35 пассажиров. В 06.15 мск автобус врезался в ограждение на трассе TEM в районе Санджактепе, по данным властей, водитель не справился с управлением.

«По предварительным оценкам погибли три человека, не менее 20 получили ранения», - указано в сообщении.

Раненых госпитализировали. Ведется расследование ДТП.

Ранее в турецком Карамане попал в ДТП микроавтобус с туристами, пострадали восемь человек, в том числе шесть россиян, пишет Ura.ru.

