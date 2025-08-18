В Стамбуле в ДТП с автобусом погибли три человека
Три человека погибли в результате аварии с междугородним автобусом в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении властей провинции.
Транспортное средство следовало из Токата в Текирдаг, в нем находились 35 пассажиров. В 06.15 мск автобус врезался в ограждение на трассе TEM в районе Санджактепе, по данным властей, водитель не справился с управлением.
«По предварительным оценкам погибли три человека, не менее 20 получили ранения», - указано в сообщении.
Раненых госпитализировали. Ведется расследование ДТП.
Ранее в турецком Карамане попал в ДТП микроавтобус с туристами, пострадали восемь человек, в том числе шесть россиян, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Яблочный Спас – 2025: Традиции праздника, народные приметы и запреты
- Деятельность немецкой EVZ признали нежелательной в России
- В Стамбуле в ДТП с автобусом погибли три человека
- Жительница Чувашии выиграла в лотерею 33 млн рублей
- Пять уступок и Донбасс: Что обсудит Трамп с Зеленским и «делегацией капитуляции»
- При ЧП в Рязанской области погибли 20 человек
- Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет семейного счастья
- ФСБ сорвала попытку Киева совершить теракт на Крымском мосту
- СМИ: Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде
- Над территорией России сбили 23 беспилотника ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru