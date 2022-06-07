Мэр Мелитополя: начинается подготовка к референдуму о присоединении к РФ

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила, что в городе началась подготовка к проведению референдума о присоединении к России. Об этом она сообщила в Telegram-канале администрации города.

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Данильченко также подчеркнула, что будущее Мелитополя едино с Россией. «Российская Федерация здесь навсегда», - добавила она.

Ранее стало известно, что Мелитополь фактически стал временной столицей Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумРоссияУкраина
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