В Тюмени Ан-24 выкатился за пределы ВПП

Самолет Ан-24 с 40 пассажирами и шестью членами экипажа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Тюмени. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, утром 18 августа 2025 года воздушное судно Ан-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы», - отметили в ведомстве.

Никто не пострадал. Транспортная прокуратура проводит проверку.

По данным Центрального МСУТ Следственного комитета, предварительная причина ЧП - технические неполадки в тормозной системе самолета.

Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Киренска, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.

