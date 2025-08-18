В Тюмени Ан-24 выкатился за пределы ВПП
Самолет Ан-24 с 40 пассажирами и шестью членами экипажа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Тюмени. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным, утром 18 августа 2025 года воздушное судно Ан-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы», - отметили в ведомстве.
Никто не пострадал. Транспортная прокуратура проводит проверку.
По данным Центрального МСУТ Следственного комитета, предварительная причина ЧП - технические неполадки в тормозной системе самолета.
Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Киренска, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.
