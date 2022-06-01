В Совфеде оценили сроки проведения референдумов о присоединении Донбасса и юга Украины к России
Референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях о присоединении этих регионов к России могут пройти в течение года. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
«Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории», — подчеркнул сенатор в беседе с РИА Новости.
Цеков отметил, процесс по проведению референдума в Донбассе, Херсоне и Запорожье завершится «в течение года». При этом сенатор высказал мнение, что эти регионы смогут самостоятельно обеспечить свое восстановление, так как эти территории — бюджетообразующие области, из которых «все высасывала Западная Украина».
Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что Херсонская область и республики Донбасса войдут в состав России, напоминает RT.
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