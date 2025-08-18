В Донецке женщина погибла при атаке ВСУ

Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Донецке. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По данным ведомства, ночью в Ленинском районе взрывоопасный предмет попал в частный жилой дом, здание обрушилось.

«При разборе завалов сотрудники МЧС России извлекли погибшую 61-летнюю женщину», - отмечается в сообщении.

На месте ЧП работали 18 спасателей и четыре единицы техники.

Ранее одна женщина погибла при обстреле Киевского района Донецка, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
