В Донецке женщина погибла при атаке ВСУ
18 августа 202510:33
Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Донецке. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
По данным ведомства, ночью в Ленинском районе взрывоопасный предмет попал в частный жилой дом, здание обрушилось.
«При разборе завалов сотрудники МЧС России извлекли погибшую 61-летнюю женщину», - отмечается в сообщении.
На месте ЧП работали 18 спасателей и четыре единицы техники.
Ранее одна женщина погибла при обстреле Киевского района Донецка, пишет 360.ru.
