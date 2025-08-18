Яблочный Спас – 2025: Традиции праздника, народные приметы и запреты
Яблочный Спас, также известный как Преображение Господне, россияне отметят 19 августа. Традиции праздника тесно связаны с освящением яблок, откуда это пошло и какие еще обычаи важно соблюсти – в материале НСН.
Верующие готовятся отмечать второй Спас в череде августовских праздников: после Медового следует Спас второй - Яблочный Спас. Праздник отмечается каждый год 19 августа. В этот день Церковь отмечает праздник Преображения Господа Бога и Спаса Иисуса Христа.
История праздника, славянские обычаи, поверья, обряды и запреты – в материале НСН.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА: ОБЫЧАИ И ПОВЕРЬЯ
Для православных этот день связан с событием, произошедшим на горе Фавор, где Иисус Христос преобразился перед своими учениками, явив им свою божественную сущность. В этот день Иисус взял трех учеников (Петра, Иакова и Иоанна) на гору и «преобразился перед ними». А Моисей и Илия, олицетворяющие закон и пророков, в этот момент появились рядом с Иисусом.
Это событие является одним из ключевых в христианстве, так как считается символом божественной природой Христа, а также выступает знамением его грядущего воскресения.
Интересно, что народная традиция освящать в этот день яблоки на Руси появилась вместе с внедрением греческого календаря, где уже были «прописаны» ключевые праздники. В день Преображения Господня греки благословляли «плоды лозы», то есть виноград. Наши предки просто заменили виноград, так как в наших широтах он встречается реже. Выбор пал на яблоки. Народные традиции гласят, что до Яблочного Спаса есть сезонные яблоки и блюда из них нельзя.
Эта традиция «яблочного воздержания» уходит корнями далеко вглубь праздника, когда люди приносили Богу в жертву часть своего урожая. Это нельзя считать языческим символизмом, а лишь проявление благодарности верующих за то, что Бог дал возможность вырастить хороший урожай.
В наше время Церковью торжественно освящается лишь мед и яблоки, о других вариантах урожая не вспоминается. При этом официального запрета на употребление яблок до праздника нет. Решение принимает каждый верующий для себя.
Негласно считается, что это народное правило – проекция неписаного принципа: «сначала — Богу, потом — нам».
Собирать яблоки нового урожая до праздника также не рекомендуется.
Церковь не запрещает есть яблоки до 19 августа, но подчеркивает важность освящения плодов нового урожая в этот день как благодарность Богу за урожай
С Яблочным Спасом связаны и другие традиции. Уже после праздника люди щедро делились урожаем не только друг с другом, с родными и соседями. В этот день было принято разделить плоды с нищими и сиротами. И только после этого можно приступить к пиршеству самому.
КАК ОТМЕЧАТЬ: ХРАМЫ И ЗАПРЕТЫ
Верующие в этот день посещают храмы, принося с собой яблоки, чтобы освятить плоды. Священнослужитель читает молитву и окропляет святой водой принесенные плоды. Освященными яблоками угощают родных, друзей и даже незнакомых людей, а также раздают нищим.
Особое внимание уделяется милосердию и благотворительности. В этот день принято помогать нуждающимся, раздавать милостыню и угощать всех желающих.
В этом празднике две главные темы, первая – евангельская, когда Христос, который по своей внутренней сути всегда был Богом, проявил это для многих своих учеников. В народном календаре – это праздник урожая, когда люди приносили плоды своего труда, первый урожай к алтарю.
В этот день устраиваются народные гуляния, ярмарки и концерты.
Стоит отметить, что в Яблочный Спас, как и в другие церковные праздники, нельзя заниматься физическим трудом. При этом работу отменять необязательно, особенно, если это вынужденная история, объясняют священнослужители.
Также в этот день не стоит играть свадьбы, так как венчание все равно придется отложить.
Яблоки символизируют щедрость природы и благословение Божье, а сам праздник знаменует наступление осени и преображение природы.
ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА: РЕЦЕПТЫ
Традиционно на праздничный стол в этот день ставят яблочные пироги, варенья из сезонного фрукта, компоты, также готовят блюда из овощей и рыбы, так как праздник выпадает на Успенский пост.
НСН делится вариантами необычных, но простых в приготовлении блюд:
Лещ вареный с яблоками и хреном
Для приготовления нам потребуется: 1 кг лещей, корень петрушки, корень сельдерея, лук-порей (1), два лука, один лимон, тертый хрен (2 столовые ложки), три кислых яблока, соль, сахар и специи по вкусу, уксус 3%.
· На первом этапе промываем лещей, очищаем, нарезаем кусочки, солим и заливаем уксусом на семь минут
· Варим рыбу до готовности в отваре овощей, которые имеются у нас в рецепте
· Выкладываем рыбу на праздничное блюдо, украшаем лимоном
· На готовое блюдо выкладываем хрен, который мы смешали с натертыми яблоками, уксусом и специями
Вареники с яблоками
Для приготовления нам потребуется: три стакана муки, чайная ложка соли, стакан воды, 600 г яблок, 70 г сахара, 50 г меда.
· Для начала охлаждаем воду, растворяем соль
· Далее нужно просеять муку в миску, сделать углубление, куда будем вливать воду
· Месим тесто, пока оно не станет гладким (это примерно 20 минут)
· Оставляем тесто еще на 20 минут, чтобы оно набухло
· Очищаем яблоки, нарезаем соломкой, посыпаем сахаром, откладываем на 15 минут
· Раскатываем тесто, вырезаем из него стаканом кружки, в которые раскладываем начинку
· Защипываем края наших вареников, кидаем их в кипящую воду
· Варим пять минут после того, как они всплывут
· Украшаем наше блюдо медом
