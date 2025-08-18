ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА: ОБЫЧАИ И ПОВЕРЬЯ

Для православных этот день связан с событием, произошедшим на горе Фавор, где Иисус Христос преобразился перед своими учениками, явив им свою божественную сущность. В этот день Иисус взял трех учеников (Петра, Иакова и Иоанна) на гору и «преобразился перед ними». А Моисей и Илия, олицетворяющие закон и пророков, в этот момент появились рядом с Иисусом.

Это событие является одним из ключевых в христианстве, так как считается символом божественной природой Христа, а также выступает знамением его грядущего воскресения.

Интересно, что народная традиция освящать в этот день яблоки на Руси появилась вместе с внедрением греческого календаря, где уже были «прописаны» ключевые праздники. В день Преображения Господня греки благословляли «плоды лозы», то есть виноград. Наши предки просто заменили виноград, так как в наших широтах он встречается реже. Выбор пал на яблоки. Народные традиции гласят, что до Яблочного Спаса есть сезонные яблоки и блюда из них нельзя.

Эта традиция «яблочного воздержания» уходит корнями далеко вглубь праздника, когда люди приносили Богу в жертву часть своего урожая. Это нельзя считать языческим символизмом, а лишь проявление благодарности верующих за то, что Бог дал возможность вырастить хороший урожай.

В наше время Церковью торжественно освящается лишь мед и яблоки, о других вариантах урожая не вспоминается. При этом официального запрета на употребление яблок до праздника нет. Решение принимает каждый верующий для себя.

Негласно считается, что это народное правило – проекция неписаного принципа: «сначала — Богу, потом — нам».

Собирать яблоки нового урожая до праздника также не рекомендуется.

Церковь не запрещает есть яблоки до 19 августа, но подчеркивает важность освящения плодов нового урожая в этот день как благодарность Богу за урожай

С Яблочным Спасом связаны и другие традиции. Уже после праздника люди щедро делились урожаем не только друг с другом, с родными и соседями. В этот день было принято разделить плоды с нищими и сиротами. И только после этого можно приступить к пиршеству самому.