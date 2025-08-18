Яблочный Спас – 2025: Традиции праздника, народные приметы и запреты

Яблочный Спас, также известный как Преображение Господне, россияне отметят 19 августа. Традиции праздника тесно связаны с освящением яблок, откуда это пошло и какие еще обычаи важно соблюсти – в материале НСН.

Верующие готовятся отмечать второй Спас в череде августовских праздников: после Медового следует Спас второй - Яблочный Спас. Праздник отмечается каждый год 19 августа. В этот день Церковь отмечает праздник Преображения Господа Бога и Спаса Иисуса Христа.

История праздника, славянские обычаи, поверья, обряды и запреты – в материале НСН.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА: ОБЫЧАИ И ПОВЕРЬЯ

Для православных этот день связан с событием, произошедшим на горе Фавор, где Иисус Христос преобразился перед своими учениками, явив им свою божественную сущность. В этот день Иисус взял трех учеников (Петра, Иакова и Иоанна) на гору и «преобразился перед ними». А Моисей и Илия, олицетворяющие закон и пророков, в этот момент появились рядом с Иисусом.

Это событие является одним из ключевых в христианстве, так как считается символом божественной природой Христа, а также выступает знамением его грядущего воскресения.

Интересно, что народная традиция освящать в этот день яблоки на Руси появилась вместе с внедрением греческого календаря, где уже были «прописаны» ключевые праздники. В день Преображения Господня греки благословляли «плоды лозы», то есть виноград. Наши предки просто заменили виноград, так как в наших широтах он встречается реже. Выбор пал на яблоки. Народные традиции гласят, что до Яблочного Спаса есть сезонные яблоки и блюда из них нельзя.

Эта традиция «яблочного воздержания» уходит корнями далеко вглубь праздника, когда люди приносили Богу в жертву часть своего урожая. Это нельзя считать языческим символизмом, а лишь проявление благодарности верующих за то, что Бог дал возможность вырастить хороший урожай.

В наше время Церковью торжественно освящается лишь мед и яблоки, о других вариантах урожая не вспоминается. При этом официального запрета на употребление яблок до праздника нет. Решение принимает каждый верующий для себя.

Негласно считается, что это народное правило – проекция неписаного принципа: «сначала — Богу, потом — нам».

Собирать яблоки нового урожая до праздника также не рекомендуется.

Церковь не запрещает есть яблоки до 19 августа, но подчеркивает важность освящения плодов нового урожая в этот день как благодарность Богу за урожай

С Яблочным Спасом связаны и другие традиции. Уже после праздника люди щедро делились урожаем не только друг с другом, с родными и соседями. В этот день было принято разделить плоды с нищими и сиротами. И только после этого можно приступить к пиршеству самому.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков

КАК ОТМЕЧАТЬ: ХРАМЫ И ЗАПРЕТЫ

Верующие в этот день посещают храмы, принося с собой яблоки, чтобы освятить плоды. Священнослужитель читает молитву и окропляет святой водой принесенные плоды. Освященными яблоками угощают родных, друзей и даже незнакомых людей, а также раздают нищим.

Особое внимание уделяется милосердию и благотворительности. В этот день принято помогать нуждающимся, раздавать милостыню и угощать всех желающих.

В этом празднике две главные темы, первая – евангельская, когда Христос, который по своей внутренней сути всегда был Богом, проявил это для многих своих учеников. В народном календаре – это праздник урожая, когда люди приносили плоды своего труда, первый урожай к алтарю.

В этот день устраиваются народные гуляния, ярмарки и концерты.

Стоит отметить, что в Яблочный Спас, как и в другие церковные праздники, нельзя заниматься физическим трудом. При этом работу отменять необязательно, особенно, если это вынужденная история, объясняют священнослужители.

Также в этот день не стоит играть свадьбы, так как венчание все равно придется отложить.

Яблоки символизируют щедрость природы и благословение Божье, а сам праздник знаменует наступление осени и преображение природы.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид

ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА: РЕЦЕПТЫ

Традиционно на праздничный стол в этот день ставят яблочные пироги, варенья из сезонного фрукта, компоты, также готовят блюда из овощей и рыбы, так как праздник выпадает на Успенский пост.

НСН делится вариантами необычных, но простых в приготовлении блюд:

Лещ вареный с яблоками и хреном

Для приготовления нам потребуется: 1 кг лещей, корень петрушки, корень сельдерея, лук-порей (1), два лука, один лимон, тертый хрен (2 столовые ложки), три кислых яблока, соль, сахар и специи по вкусу, уксус 3%.

· На первом этапе промываем лещей, очищаем, нарезаем кусочки, солим и заливаем уксусом на семь минут

· Варим рыбу до готовности в отваре овощей, которые имеются у нас в рецепте

· Выкладываем рыбу на праздничное блюдо, украшаем лимоном

· На готовое блюдо выкладываем хрен, который мы смешали с натертыми яблоками, уксусом и специями

Вареники с яблоками

Для приготовления нам потребуется: три стакана муки, чайная ложка соли, стакан воды, 600 г яблок, 70 г сахара, 50 г меда.

· Для начала охлаждаем воду, растворяем соль

· Далее нужно просеять муку в миску, сделать углубление, куда будем вливать воду

· Месим тесто, пока оно не станет гладким (это примерно 20 минут)

· Оставляем тесто еще на 20 минут, чтобы оно набухло

· Очищаем яблоки, нарезаем соломкой, посыпаем сахаром, откладываем на 15 минут

· Раскатываем тесто, вырезаем из него стаканом кружки, в которые раскладываем начинку

· Защипываем края наших вареников, кидаем их в кипящую воду

· Варим пять минут после того, как они всплывут

· Украшаем наше блюдо медом

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
