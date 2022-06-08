Школы Мелитополя с 1 сентября перейдут на русский язык

Как отметила чиновница, власти приложили все усилия для восстановления учебного процесса, чтобы выпускники смогли завершить программу и поступать в высшие учебные заведения, сообщает РЕН ТВ.

«Этот учебный год дети закончили по учебной программе, утверждённой на 2021-2022 учебные годы. С 1 сентября 2022 года дети будут учиться по пятибалльной системе оценивания, на русском языке», — рассказала глава ВГА в интервью ТАСС.

Ранее в некоторых школах Мелитополя уже начали вести уроки на русском языке: так, в апреле на такое обучение перешла гимназия №1, напоминает RT.

