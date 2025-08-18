В России подготовка системы образования к учебному году завершится к 29 августа

Подготовка российской системы образования к учебному году идет в соответствии с планом-графиком. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания правительства.

«Подготовка системы образования к новому году идет по графику. Окончательно завершится 29 августа», - указал зампред кабмина.

Чернышенко подчеркнул, что мероприятия призваны обеспечить современные и безопасные условия во всех образовательных учреждениях России.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил завершить подготовку образовательной инфраструктуры в срок, чтобы вовремя было введено все необходимое для учеников и педагогов.

Ранее Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года, он стартует 1 сентября и продлится до 26 мая, пишет RT.

