Песков: Проведение референдума в Донбассе пока невозможно
Проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России пока невозможно, потому что сначала нужно обеспечить безопасность в республиках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу международного комитета Госдумы, члена переговорной группы с Украиной и лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого сообщило, что референдум о вхождении ДНР и ЛНР, а также Херсонской области в состав России может быть проведен одновременно уже в июле 2022 года.
Песков подчеркнул, что решение о присоединении республик к России должны принимать их жители.
«Не в Кремле принимать решения о референдумах», - заметил пресс-секретарь президента.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что проведение референдума по вхождению республик Донбасса в состав России целесообразно после выхода на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что включение Херсонской области Украины в состав России невозможно без проведения референдума, так как подобная процедура должна происходить с соблюдением международного права.
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