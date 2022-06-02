Песков: Проведение референдума в Донбассе пока невозможно

Проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России пока невозможно, потому что сначала нужно обеспечить безопасность в республиках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу международного комитета Госдумы, члена переговорной группы с Украиной и лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого сообщило, что референдум о вхождении ДНР и ЛНР, а также Херсонской области в состав России может быть проведен одновременно уже в июле 2022 года.

Песков подчеркнул, что решение о присоединении республик к России должны принимать их жители.

«Не в Кремле принимать решения о референдумах», - заметил пресс-секретарь президента.