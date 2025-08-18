Трамп и Зеленский проведут часовую встречу в Вашингтоне

Переговоры продлятся час. В 22:00 по Москве запланирована многосторонняя встреча Трампа и европейских лидеров.

Глава Белого дома обсудит с Зеленским урегулирование конфликта на Украине. Также на встречу с Трампом отправятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Принять участие в переговорах намерена и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом Соединенных Штатов, пишет 360.ru.

