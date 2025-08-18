Трамп и Зеленский проведут часовую встречу в Вашингтоне
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского стартует в понедельник в 20:15 мск. Об этом говорится в опубликованном Белым домом расписании американского лидера.
Переговоры продлятся час. В 22:00 по Москве запланирована многосторонняя встреча Трампа и европейских лидеров.
Глава Белого дома обсудит с Зеленским урегулирование конфликта на Украине. Также на встречу с Трампом отправятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Принять участие в переговорах намерена и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом Соединенных Штатов, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп и Зеленский проведут часовую встречу в Вашингтоне
- В Киеве подорвали военный пикап
- В Тюмени Ан-24 выкатился за пределы ВПП
- Яблочный Спас – 2025: Традиции праздника, народные приметы и запреты
- Деятельность немецкой EVZ признали нежелательной в России
- В Стамбуле в ДТП с автобусом погибли три человека
- Жительница Чувашии выиграла в лотерею 33 млн рублей
- Пять уступок и Донбасс: Что обсудит Трамп с Зеленским и «делегацией капитуляции»
- При ЧП в Рязанской области погибли 20 человек
- Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет семейного счастья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru