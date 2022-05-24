Рубль, язык и военная база: Херсонская область хочет в Россию без референдума
Власти Херсонщины уже готовы к вхождению региона в состав России и переходят на российское законодательство, однако совсем не спешат проводить референдум, как это было в 2014 году в Крыму.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 24 мая заявил, что власти будут просить разместить в регионе российскую военную базу. По его словам, именно армия России защищает Херсонскую область от постоянных попыток ВСУ нанести ракетные удары по селам и городам.
«Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», - сказал Стремоусов РИА Новости.
Также он отметил, что Херсонская область не планирует быть отдельной независимой республикой и хочет стать российским регионом. Однако Стремоусов подчеркнул, что в регионе не будут спешить с референдумом по самоопределению.
«Учитывая, что все итоги референдума западными странами все равно не будут признаны, то и проводить его сегодня – бесполезная трата времени. Поэтому пока о проведении референдума мы даже и не думали», - сказал замглавы администрации.
Кроме того, по его словам, до конца года власти планируют полностью завершить процесс перехода на все стандарты законодательства России. Стремоусов также сообщил, что русский язык наравне с украинским получит в Херсоне статус государственного.
«Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории. Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар», - сказал Стремоусов.
Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. При этом пока одними из главных достижений России в спецоперации на Украине пока остаются взятие под контроль Мариуполя и, в частности, «Азовстали».
Между тем власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным.
При этом член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Россия сможет обеспечить защиту жителей Херсонской области, если она войдет в состав РФ.
«Я за то, чтобы эти территории самоопределились, чтобы мы обеспечили защиту граждан этой территории. Мы же знаем, что происходит с теми украинцами, кто спокойно встретил на своей территории российскую армию, над ними издевались. Я считаю, что коль эта территория под нашим контролем, мы должны обеспечить защиту. А вот как они решат, захотят ли они жить самостоятельно – они имеют на это право не меньше, чем Украина в целом, то есть они могут самоопределиться с помощью референдума, или захотят они жить с нами – это уже их выбор будет. В целом, реальность этого сценария – сохранения российского влияния на этой территории – очень высока», - объяснял Цеков.
Однако Кирилл Стремоусов 11 мая сообщал, что референдум по вхождению Херсонщины в состав России может и не проводиться. По его словам, положительное решение может быть вынесено на основании указа.
На этом фоне председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что включение Херсонской области в состав России невозможно без проведения референдума. По его словам, такая процедура будет считаться нарушением международного права.
«Будущее Херсонской, либо любой другой области Украины, должно решаться в соответствии с волеизъявлением народа, который там живет, и в рамках права, которое существует. Если они захотят войти в состав России, то это их законное право, и мы должны помогать им в этом. Однако мнение главы администрации, либо еще кого-то – это его личное мнение. Без референдума не обойтись», - уверен Гемпель.
Минобороны отчиталось о взятии Херсона под контроль через несколько дней после начала военной операции на Украине. Контроль над всей территорией области был установлен 15 марта. Позднее там создали военно-гражданскую администрацию, назначив Стремоусова на должность замглавы. После этого в регионе начали транслировать российские телеканалы, использовать российскую валюту, а в школе начались уроки по российским учебникам. В начале спецоперации президент России Владимир Путин подчеркнул, что об оккупации территорий Украины речи не идет и Москва признает право всех народов на самоопределение.
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