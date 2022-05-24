Рубль, язык и военная база: Херсонская область хочет в Россию без референдума

«Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», - сказал Стремоусов РИА Новости.

Также он отметил, что Херсонская область не планирует быть отдельной независимой республикой и хочет стать российским регионом. Однако Стремоусов подчеркнул, что в регионе не будут спешить с референдумом по самоопределению.

«Учитывая, что все итоги референдума западными странами все равно не будут признаны, то и проводить его сегодня – бесполезная трата времени. Поэтому пока о проведении референдума мы даже и не думали», - сказал замглавы администрации.

Кроме того, по его словам, до конца года власти планируют полностью завершить процесс перехода на все стандарты законодательства России. Стремоусов также сообщил, что русский язык наравне с украинским получит в Херсоне статус государственного.