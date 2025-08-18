Деятельность немецкой EVZ признали нежелательной в России
Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ), говорится в сообщении ведомства.
«Фонд создан в Германии в целях предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны», - указали в Генпрокуратуре.
Однако с начала специальной военной операции структура заняла политически ангажированную антироссийскую позицию, начала распространять призывы к поддержке Украины и организовывать сбор пожертвований. С 2024 года организация прекратила финансирование в РФ программы, целевой аудиторией которой были родственники жертв нацистских пособников. Кроме того, в 2025-м в фонде приостановили членство российского представителя.
Как отметили в Генпрокуратуре, деятельность EVZ направлена на нарушение территориальной целостности России, усиление военного противостояния, культивирование русофобии, радикализацию общества.
Ранее надзорное ведомство признало деятельность созданного в Великобритании фонда Zimin Foundation нежелательной в РФ, напоминает Ura.ru.
