Деятельность немецкой EVZ признали нежелательной в России

Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ), говорится в сообщении ведомства.

«Фонд создан в Германии в целях предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны», - указали в Генпрокуратуре.

Однако с начала специальной военной операции структура заняла политически ангажированную антироссийскую позицию, начала распространять призывы к поддержке Украины и организовывать сбор пожертвований. С 2024 года организация прекратила финансирование в РФ программы, целевой аудиторией которой были родственники жертв нацистских пособников. Кроме того, в 2025-м в фонде приостановили членство российского представителя.

Как отметили в Генпрокуратуре, деятельность EVZ направлена на нарушение территориальной целостности России, усиление военного противостояния, культивирование русофобии, радикализацию общества.

Ранее надзорное ведомство признало деятельность созданного в Великобритании фонда Zimin Foundation нежелательной в РФ, напоминает Ura.ru.

