Пушилин назвал условие для проведения в Донбассе референдума по вхождению в Россию

Проведение референдума по вхождению республик Донбасса в состав России целесообразно после выхода на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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Политик подчеркнул, что итоги такого референдума «вполне очевидны», пишет RT.

«Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время», — отметил Пушилин в интервью РИА Новости.

В марте глава ДНР заявлял, что республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав РФ. Кроме того, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщал о возможности проведения референдума о вступлении ЛНР в состав России, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РеферендумЛНРДНРДенис Пушилин
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