Пушилин назвал условие для проведения в Донбассе референдума по вхождению в Россию

Политик подчеркнул, что итоги такого референдума «вполне очевидны», пишет RT.

«Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время», — отметил Пушилин в интервью РИА Новости.

В марте глава ДНР заявлял, что республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав РФ. Кроме того, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщал о возможности проведения референдума о вступлении ЛНР в состав России, напоминает «Свободная пресса».

