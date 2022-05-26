Пушилин назвал условие для проведения в Донбассе референдума по вхождению в Россию
Проведение референдума по вхождению республик Донбасса в состав России целесообразно после выхода на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Политик подчеркнул, что итоги такого референдума «вполне очевидны», пишет RT.
«Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время», — отметил Пушилин в интервью РИА Новости.
В марте глава ДНР заявлял, что республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав РФ. Кроме того, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщал о возможности проведения референдума о вступлении ЛНР в состав России, напоминает «Свободная пресса».
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